Президент Армении заразился коронавирусом
Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом в Великобритании, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу армянского президента.
В сообщении отмечается, что Саркисяну в Лондоне сделали операцию на ногу, которую он перенес успешно, однако позже у него выявили симптомы коронавируса, а тест показал положительный результат.
«Президент в рамках своего отпуска встретил Новый год в Лондоне вместе с семьей и внуками. Третьего января Саркисян перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Но у президента появились симптомы коронавируса нового типа, результаты его теста оказались положительными», — рассказали в пресс-службе.
Саркисян после выявления у него коронавируса самоизолировался и будет продолжать вести работу в дистанционном режиме.