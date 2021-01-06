«Британский» штамм коронавируса выявили в 41 стране мира

Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен. По данным специалистов, британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет данных, что он повышает тяжесть заболевания или повышает риск смерти.