Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

«Британский» штамм коронавируса выявили в 41 стране мира

Ведомости

Случаи заражения новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, зарегистрированы в 41 стране мира, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. По данным ученых, новый вариант вируса может быть на 70% заразнее SARS-CoV-2.

«По состоянию на 5 января 2021 года вариант VOC-202012/01, первоначально обнаруженный в Соединенном Королевстве, был обнаружен в небольшом числе случаев в 40 других странах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — сообщила организация.

По данным ВОЗ, случаи заражения штаммом коронавируса 501Y.V2, выявленным в Южной Африке, зарегистрированы еще в шести странах.

В организации отметили, что третью неделю подряд в мире регистрируется более 4 млн случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю число смертей от коронавируса выросло на 3% — до 76 000. Всего в мире зарегистрировано 83 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,8 млн случаев смерти от него.

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР. 

Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен. По данным специалистов, британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет данных, что он повышает тяжесть заболевания или повышает риск смерти. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных