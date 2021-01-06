«Британский» штамм коронавируса выявили в 41 стране мира
Случаи заражения новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, зарегистрированы в 41 стране мира, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения. По данным ученых, новый вариант вируса может быть на 70% заразнее SARS-CoV-2.
«По состоянию на 5 января 2021 года вариант VOC-202012/01, первоначально обнаруженный в Соединенном Королевстве, был обнаружен в небольшом числе случаев в 40 других странах/территориях/районах в пяти из шести регионов ВОЗ», — сообщила организация.
По данным ВОЗ, случаи заражения штаммом коронавируса 501Y.V2, выявленным в Южной Африке, зарегистрированы еще в шести странах.
В организации отметили, что третью неделю подряд в мире регистрируется более 4 млн случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю число смертей от коронавируса выросло на 3% — до 76 000. Всего в мире зарегистрировано 83 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,8 млн случаев смерти от него.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.
Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен. По данным специалистов, британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет данных, что он повышает тяжесть заболевания или повышает риск смерти.