Врачи рассказали о сценариях развития ситуации с коронавирусом в России
Существует несколько сценариев развития ситуации с коронавирусом в России в 2021 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врачей.
По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, эпидемия коронавируса может сойти на нет, когда у большей части населения появится иммунитет к вирусу, при этом сам коронавирус не изменится. «Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — сказал Вознесенский. Врач отметил, что пока рано говорить, какой из сценариев сбудется.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова заявила, что в 2021 году заболеваемость коронавирусом пойдет на спад. По ее мнению, снижение заболеваемости должно начаться весной, хотя в конце февраля – начале марта может начаться вторая волна заболеваемости ОРВИ. Малинникова отметила, что в этот период нужно быть особенно внимательными и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать нового пика заражений.
«Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — добавила профессор.
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость коронавирусом заметно снизится, когда 30% россиян получат иммунитет к коронавирусу. Вирус может исчезнуть, когда иммунитет выработается у 60-70% населения страны, добавил Горелов. «Мы все ждем того, что большую часть населения успеют привить в следующем году», — сказал врач.