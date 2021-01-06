Врачи рассказали о сценариях развития ситуации с коронавирусом в России

По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, эпидемия коронавируса может сойти на нет, когда у большей части населения появится иммунитет к вирусу, при этом сам коронавирус не изменится. «Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — сказал Вознесенский. Врач отметил, что пока рано говорить, какой из сценариев сбудется.