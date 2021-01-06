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Врачи рассказали о сценариях развития ситуации с коронавирусом в России

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Существует несколько сценариев развития ситуации с коронавирусом в России в 2021 году, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на врачей.

По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, эпидемия коронавируса может сойти на нет, когда у большей части населения появится иммунитет к вирусу, при этом сам коронавирус не изменится. «Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — сказал Вознесенский. Врач отметил, что пока рано говорить, какой из сценариев сбудется.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова заявила, что в 2021 году заболеваемость коронавирусом пойдет на спад. По ее мнению, снижение заболеваемости должно начаться весной, хотя в конце февраля – начале марта может начаться вторая волна заболеваемости ОРВИ. Малинникова отметила, что в этот период нужно быть особенно внимательными и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать нового пика заражений.

«Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции», — добавила профессор.

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость коронавирусом заметно снизится, когда 30% россиян получат иммунитет к коронавирусу. Вирус может исчезнуть, когда иммунитет выработается у 60-70% населения страны, добавил Горелов. «Мы все ждем того, что большую часть населения успеют привить в следующем году», — сказал врач.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных