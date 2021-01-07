Один человек погиб при обрушении льда на водопаде на Камчатке
Три человека пострадали и один погиб при обрушении льда на Вилючинском водопаде на Камчатке, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю. Среди пострадавших – один ребенок.
В МЧС рассказали, что медики осмотрели пострадавших, вертолетом их доставили в краевую больницу.
По предварительным данным спасателей, другие туристические группы, которые находились у водопада, покинули место происшествия в полном составе. В МЧС отметили, что под завалом могут оставаться люди, которые ходили в поход по одному.