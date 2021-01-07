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Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, темпы роста заболеваемости вирусом замедляются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания главного санитарного врача Анны Поповой с руководителями территориальных органов Роспотребнадзора.

По данным ведомства, суточный показатель заболеваемости коронавирусом снизился за неделю с 18,9 до 16,5 случая заражения на 100 000 населения. В сообщении отмечается, что в регионах показатель заболеваемости варьируется от 2,44 до 67,98 случая на 100 000 населения, «что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников».

В Роспотребнадзоре добавили, что число регионов с превышением эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ сократилось в 1,5 раза с 63 до 43.

По данным оперштаба на 6 декабря, в России зарегистрировано 3,3 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2,7 млн пациентов выздоровели, почти 60 000 – скончались от коронавируса. За сутки было выявлено 24 217 случаев заражения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных