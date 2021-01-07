Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, темпы роста заболеваемости вирусом замедляются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания главного санитарного врача Анны Поповой с руководителями территориальных органов Роспотребнадзора.
По данным ведомства, суточный показатель заболеваемости коронавирусом снизился за неделю с 18,9 до 16,5 случая заражения на 100 000 населения. В сообщении отмечается, что в регионах показатель заболеваемости варьируется от 2,44 до 67,98 случая на 100 000 населения, «что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников».
В Роспотребнадзоре добавили, что число регионов с превышением эпидемических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ сократилось в 1,5 раза с 63 до 43.
По данным оперштаба на 6 декабря, в России зарегистрировано 3,3 млн случаев заражения коронавирусом. Около 2,7 млн пациентов выздоровели, почти 60 000 – скончались от коронавируса. За сутки было выявлено 24 217 случаев заражения.