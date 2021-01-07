Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

По данным ведомства, суточный показатель заболеваемости коронавирусом снизился за неделю с 18,9 до 16,5 случая заражения на 100 000 населения. В сообщении отмечается, что в регионах показатель заболеваемости варьируется от 2,44 до 67,98 случая на 100 000 населения, «что говорит об актуальности действующих требований к профилактике коронавирусной инфекции, в том числе в период новогодних праздников».