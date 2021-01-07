Путин поздравил россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством, говорится на сайте Кремля.
«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям», — говорится в поздравлении Путина.
Президент отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии занимаются вопросами нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания детей и поддержания межнационального и межрелигиозного диалога.
В пресс-службе рассказали, что в ночь на Рождество Путин посетил богослужение в храме Николая Чудотворца, которая находится на острове Липно на востоке озера Ильмень, в 8 км от Великого Новгорода. Президент также подарил храму икону «Господь Вседержитель».