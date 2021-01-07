Путин поздравил россиян с Рождеством

В пресс-службе рассказали, что в ночь на Рождество Путин посетил богослужение в храме Николая Чудотворца, которая находится на острове Липно на востоке озера Ильмень, в 8 км от Великого Новгорода. Президент также подарил храму икону «Господь Вседержитель».