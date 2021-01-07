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Путин поздравил россиян с Рождеством

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Президент России Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством, говорится на сайте Кремля.

«Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду, обращает их к непреходящим духовным ценностям», — говорится в поздравлении Путина.

Президент отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии занимаются вопросами нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания детей и поддержания межнационального и межрелигиозного диалога.

В пресс-службе рассказали, что в ночь на Рождество Путин посетил богослужение в храме Николая Чудотворца, которая находится на острове Липно на востоке озера Ильмень, в 8 км от Великого Новгорода. Президент также подарил храму икону «Господь Вседержитель».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных