Эксперт рассказал о новой схеме телефонного мошенничества

Эксперт рассказал, что существуют системы автоматической фильтрации звонков. Они анализируют, когда произошел звонок, с какого номера, сколько длился, был ли номер телефона записан в телефоне пользователя системы и т.д. «После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам»», — добавил Голованов.