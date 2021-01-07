Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Эксперт рассказал о новой схеме телефонного мошенничества

Ведомости

Телефонные мошенники придумали новую схему: они звонят с незнакомых номеров и сбрасывают звонок, чтобы обойти системы идентификации и чтобы потенциальная жертва сама им перезвонила, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ведущего эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова.

Эксперт рассказал, что существуют системы автоматической фильтрации звонков. Они анализируют, когда произошел звонок, с какого номера, сколько длился, был ли номер телефона записан в телефоне пользователя системы и т.д. «После каждого звонка системы предлагают пользователю указать, есть ли у него подозрение на мошенничество. Если данный номер был зафиксирован как спам, то в будущем при входящем звонке на экране устройства отобразится предупреждение о том, что это спам»», — добавил Голованов.

По данным системы Kaspersky Who Calls, в России 63% звонков с незнакомых номеров оказались спамом, 5,9% звонков вызвали подозрение на мошенничество. Эксперт отметил, что мошенники активно пользовались технологией подмены номера: чаще всего указывали телефоны финансовых организаций, госучреждений или юридических лиц.

Голованов добавил, что раньше такие системы не анализировали исходящие звонки, чем воспользовались мошенники. Аферисты звонят потенциальной жертве и сбрасывают, чтобы человек перезвонил им сам. Затем мошенники применяют традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются узнать конфиденциальные данные или убедить перевести деньги на счета мошенников.

Эксперт рассказал, что во время звонков якобы из банка или службы мониторинга нужно просто сказать: «Спасибо, неинтересно», — и сбросить звонок, чтобы обезопасить себя.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных