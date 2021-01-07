В Хакассии группу туристов эвакуировали из-за смерти участницы похода

В МЧС рассказали, что туристы из Екатеринбурга совершали переход по хребту «Арадан». Маршрут группы должен был продлиться с 29 декабря по 8 января. По данным синоптиков, в этот период ожидались аномально низкие температуры до -45 градусов. Туристы знали о похолодании, но решили пройти маршрут, отметили в пресс-службе.