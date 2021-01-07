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В Хакассии группу туристов эвакуировали из-за смерти участницы похода

Ведомости

Группу туристов эвакуировали из природного парка «Ергаки» в Хакассии после смерти участницы группы, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Хакассия. По предварительным данным, у женщины 1969 года рождения остановилось сердце.

В МЧС рассказали, что туристы из Екатеринбурга совершали переход по хребту «Арадан». Маршрут группы должен был продлиться с 29 декабря по 8 января. По данным синоптиков, в этот период ожидались аномально низкие температуры до -45 градусов. Туристы знали о похолодании, но решили пройти маршрут, отметили в пресс-службе.

Старший туристической группы заявил, что женщине стало плохо во время перехода через перевал «Прогресс». Группа смогла довести ее до лагеря, однако через полтора часа у женщины остановилось сердце.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных