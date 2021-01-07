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Вирусолог дал совет по вакцинации переболевшим коронавирусом

Ведомости

Переболевшие коронавирусом пациенты должны проходить вакцинацию, когда уровень антител в организме снижается до показателей «серой зоны», сообщил Ura.ru со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывшего завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александра Чепурнова.

Врач пояснил, что у всех тестов на антитела к коронавирусу есть показатель, который называется «серая зона». «Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — рассказал Чепурнов.

Вирусолог отметил, что уровень антител в организме нужно проверять раз в полтора месяца, потому что их количество постепенно сокращается. Ученый добавил, что прививка от коронавируса может оказаться неэффективной, если у пациента высокий уровень антител.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Вакцина стала первой зарегистрированной в мире. Ее эффективность составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса – 100%.  Также в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса центра «Вектор». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных