Вирусолог дал совет по вакцинации переболевшим коронавирусом

Врач пояснил, что у всех тестов на антитела к коронавирусу есть показатель, который называется «серая зона». «Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — рассказал Чепурнов.