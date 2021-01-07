Вирусолог дал совет по вакцинации переболевшим коронавирусом
Переболевшие коронавирусом пациенты должны проходить вакцинацию, когда уровень антител в организме снижается до показателей «серой зоны», сообщил Ura.ru со ссылкой на ведущего научного сотрудника Центра фундаментальной трансляционной медицины, бывшего завлабораторией особо опасных инфекций центра «Вектор» Александра Чепурнова.
Врач пояснил, что у всех тестов на антитела к коронавирусу есть показатель, который называется «серая зона». «Когда количество антител будет близко к серой зоне, тогда самое подходящее время для вакцинации. Тогда переболевание послужит бустом, такой платформой, после которой прививка даст даже лучшие результаты», — рассказал Чепурнов.
Вирусолог отметил, что уровень антител в организме нужно проверять раз в полтора месяца, потому что их количество постепенно сокращается. Ученый добавил, что прививка от коронавируса может оказаться неэффективной, если у пациента высокий уровень антител.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Вакцина стала первой зарегистрированной в мире. Ее эффективность составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса – 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса центра «Вектор». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в середине декабря.