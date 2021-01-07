В Свердловской области школьники вернутся к очному обучению
Школьники с 1 по 11 классы в Свердловской области с 11 января вернутся с дистанционного обучения в школы, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
Губернатор пояснил, что, по данным эпидемиологов, ситуация с коронавирусом в области стабильна. Число случаев заболевания коронавирусом немного снижается, отметил Куйвашев. Глава региона рассказал, что система здравоохранения в Свердловской области работает устойчиво, в инфекционных стационарах остаются свободными 3500 коек.
Куйвашев добавил, что на дистанционном обучении останутся студенты колледжей, решение о формате их учебы примут дополнительно.
Глава области сообщил, что в первые рабочие дни года в Свердловскую область поступит новая партия вакцины от коронавируса. «Прививаться от коронавируса будут наряду с медиками в первую очередь педагоги. Это позволит сделать учебный процесс еще более безопасным», — отметил Куйвашев.
По данным оперштаба на 7 января, в Свердловской области зарегистрировано более 61 000 случаев заражения коронавирусом. Почти 54 000 пациентов выздоровели, более 1600 — скончались от вируса. За сутки в регионе выявили 384 случая заражения коронавирусом.