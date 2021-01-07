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В Свердловской области школьники вернутся к очному обучению

Ведомости

Школьники с 1 по 11 классы в Свердловской области с 11 января вернутся с дистанционного обучения в школы, сообщил глава региона Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.

Губернатор пояснил, что, по данным эпидемиологов, ситуация с коронавирусом в области стабильна. Число случаев заболевания коронавирусом немного снижается, отметил Куйвашев. Глава региона рассказал, что система здравоохранения в Свердловской области работает устойчиво, в инфекционных стационарах остаются свободными 3500 коек.

Куйвашев добавил, что на дистанционном обучении останутся студенты колледжей, решение о формате их учебы примут дополнительно.

Глава области сообщил, что в первые рабочие дни года в Свердловскую область поступит новая партия вакцины от коронавируса. «Прививаться от коронавируса будут наряду с медиками в первую очередь педагоги. Это позволит сделать учебный процесс еще более безопасным», — отметил Куйвашев.

По данным оперштаба на 7 января, в Свердловской области зарегистрировано более 61 000 случаев заражения коронавирусом. Почти 54 000 пациентов выздоровели, более 1600 — скончались от вируса. За сутки в регионе выявили 384 случая заражения коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных