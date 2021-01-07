В Свердловской области школьники вернутся к очному обучению

Глава области сообщил, что в первые рабочие дни года в Свердловскую область поступит новая партия вакцины от коронавируса. «Прививаться от коронавируса будут наряду с медиками в первую очередь педагоги. Это позволит сделать учебный процесс еще более безопасным», — отметил Куйвашев.