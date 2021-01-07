В МВД не зафиксировали нарушений во время празднования Рождества
В России не зафиксировали нарушений в ходе празднования Рождества, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», — заявила она.
Представитель МВД России отметила, что было проведено обследование территорий, на которых проводились праздничные богослужения, у православных храмов, церквей и монастырей несли службу усиленные наряды.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством, высоко отметив роль РПЦ и других христианских конфессий в вопросах нравственного здоровья общества, укрепления института семьи, воспитания детей и поддержания межнационального и межрелигиозного диалога.