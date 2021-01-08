Школьники в Самарской области с 11 января вернутся к очному обучению

«Родителям обещал, что как только позволит ситуация, дети вернутся в школы. Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и министерством здравоохранения», — приводит его слова пресс-служба областной администрации.