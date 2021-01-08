Школьники в Самарской области с 11 января вернутся к очному обучению
Правительство Самарской области приняло решение возобновить очное обучение для школьников с 11 января, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.
«Родителям обещал, что как только позволит ситуация, дети вернутся в школы. Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и министерством здравоохранения», — приводит его слова пресс-служба областной администрации.
Другие ограничительные меры сохраняются, пояснил Азаров. Губернатор отметил положительную динамику распространения коронавирусной инфекции, обратив внимание на то, что сейчас в регионе свободно 34% коек для пациентов с COVID-19. Глава региона также призвал жителей области продолжать следовать мерам санитарной безопасности.
По официальным данным, в Самарской области за все время пандемии выявлено 33 760 случаев коронавируса, 678 пациентов скончались.