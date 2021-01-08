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Школьники в Самарской области с 11 января вернутся к очному обучению

Ведомости

Правительство Самарской области приняло решение возобновить очное обучение для школьников с 11 января, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров.

«Родителям обещал, что как только позволит ситуация, дети вернутся в школы. Приняли решение, что с 11 января ребята выходят учиться очно. Предварительно обсудили это с Роспотребнадзором и министерством здравоохранения», — приводит его слова пресс-служба областной администрации.

Другие ограничительные меры сохраняются, пояснил Азаров. Губернатор отметил положительную динамику распространения коронавирусной инфекции, обратив внимание на то, что сейчас в регионе свободно 34% коек для пациентов с COVID-19. Глава региона также призвал жителей области продолжать следовать мерам санитарной безопасности.

По официальным данным, в Самарской области за все время пандемии выявлено 33 760 случаев коронавируса, 678 пациентов скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных