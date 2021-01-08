Прокуратура начала проверку после пожара на мебельной фабрике в Подмосковье
Прокуратура Московской области поручила Раменской городской прокуратуре организовать проверку в связи с пожаром на территории мебельной фабрики в городе Бронницы, сообщается на сайте ведомства.
«По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Результаты проверки поставлены прокуратурой Московской области на контроль», — говорится в сообщении.
Как отмечает «Интерфакс», загорелось складское помещение, площадь пожара составила 8000 кв. м. Возгорание к настоящему моменту уже ликвидировано.