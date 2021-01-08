В Татарстане возбудили дело после убийства семьи из трех человек

Отмечается, что в ночь на 7 января в Казани обнаружили тела 62-летнего мужчины, его 59-летней супруги и их дочери 18 лет со следами множественных ножевых ранений. По предварительной версии, убийство совершил 22-летний друг девушки, попытавший после злодеяния покончить с собой. Молодой человек выжил, его прооперировали.