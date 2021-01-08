В Татарстане возбудили дело после убийства семьи из трех человек
Сотрудники управления СК России по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту убийства семьи из трех человек, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в ночь на 7 января в Казани обнаружили тела 62-летнего мужчины, его 59-летней супруги и их дочери 18 лет со следами множественных ножевых ранений. По предварительной версии, убийство совершил 22-летний друг девушки, попытавший после злодеяния покончить с собой. Молодой человек выжил, его прооперировали.
Следователи полагают, что убийство могло быть спровоцировано тем, что родители девушки выступали против ее общения с молодым человеком.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц), следователи выясняют обстоятельства преступления.