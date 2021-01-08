Под Петербургом при крушении легкомоторного самолета погибли три человека
Легкомоторный самолет разбился на аэродроме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.
«В 15:05 в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области поступила информация о падении легкомоторного самолёта при взлёте с аэродрома «Гостилицы». Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении. К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.
«Причиной аварии могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность», — сказал собеседник агентства. Официальных сообщений надзорных органов по поводу инцидента на момент публикации заметки не поступало.