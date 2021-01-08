Под Петербургом при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

«РИА Новости» со ссылкой на региональный депздрав сообщает, что в крушении погибли три человека. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что жертвами стали двое мужчин и одна женщина. Также агентство назвало марку разившегося самолета — Piper.