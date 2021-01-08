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Под Петербургом при крушении легкомоторного самолета погибли три человека

Ведомости

Легкомоторный самолет разбился на аэродроме в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

«В 15:05 в ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области поступила информация о падении легкомоторного самолёта при взлёте с аэродрома «Гостилицы». Имеются пострадавшие», — говорится в сообщении. К месту происшествия вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями.

«РИА Новости» со ссылкой на региональный депздрав сообщает, что в крушении погибли три человека. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточняет, что жертвами стали двое мужчин и одна женщина. Также агентство назвало марку разившегося самолета — Piper.

«Причиной аварии могла стать ошибка пилотирования и техническая неисправность», — сказал собеседник агентства. Официальных сообщений надзорных органов по поводу инцидента на момент публикации заметки не поступало.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных