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Достигшая рекордных размеров озоновая дыра над Антарктикой закрылась

Ведомости

Озоновая дыра над Арктикой, которая достигла в этом году рекордных размеров, закрылась в конце декабря, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).

В организации отметили, что эта дыра была одной из самых больших и долгоживущих за все время мониторинга озонового слоя планеты. Она быстро росла с середины августа и достигла 24,8 млн кв. км.

В ВМО пояснили, что истощение озонового слоя напрямую связано с температурой стратосферы. Дело в том, что полярные стратосферные облака, которые играют важную роль в химическом разрушении озона, образуются только при температурах ниже -78 градусов по Цельсию.

Данные облака содержат кристаллы льда, способные превращать нереактивные соединения в реактивные, которые затем начинают быстро разрушать озон, как только солнечный свет запускает химические реакции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных