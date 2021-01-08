Достигшая рекордных размеров озоновая дыра над Антарктикой закрылась
Озоновая дыра над Арктикой, которая достигла в этом году рекордных размеров, закрылась в конце декабря, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО).
В организации отметили, что эта дыра была одной из самых больших и долгоживущих за все время мониторинга озонового слоя планеты. Она быстро росла с середины августа и достигла 24,8 млн кв. км.
В ВМО пояснили, что истощение озонового слоя напрямую связано с температурой стратосферы. Дело в том, что полярные стратосферные облака, которые играют важную роль в химическом разрушении озона, образуются только при температурах ниже -78 градусов по Цельсию.
Данные облака содержат кристаллы льда, способные превращать нереактивные соединения в реактивные, которые затем начинают быстро разрушать озон, как только солнечный свет запускает химические реакции.