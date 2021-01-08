WP сообщила о русскоязычном задержанном в ходе беспорядков в Вашингтоне
Одному из задержанных в ходе беспорядков в Вашингтоне потребовался переводчик с русского языка, пишет газета The Washington Post.
Всего перед Верховным судом округа Колумбия предстали 40 человек. Им были предъявлены обвинения в незаконном проникновении на территорию государственной собственности. Большинство из них прибыли из штатов Орегон, Флорида, Вайоминг, Пенсильвания и др.
По данным издания, русскоязычный задержанный сказал в суде, что не знает о каком «незаконном проникновении идет речь».
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли четыре человека. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.
15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал лишь 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.