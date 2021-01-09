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СМИ сообщили о крушении вылетевшего из Джакарты Boeing

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Boeing 737-500, выполнявший рейс из Джакарты в Понтианак, потерпел крушение в море, сообщает CNN Indonesia. Об этом также заявило китайское агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение. По предварительным данным, в воде обнаружены обломки воздушного судна и части тел.

CNN Indonesia отмечает, что жители острова Серибу, недалеко от которого предположительно упал самолет, слышали два взрыва с середины моря. Уточняется, что лайнер потерпел крушение также в 15 минутах от острова Ланканг и в 10 минутах от острова Мале. Власти Индонезии пока не подтвердили эту информацию.

Предположительно, на борту находились 53 человека. В российском посольстве в Индонезии заявили «РИА Новостям», что информации о пребывании на борту Boeing россиян пока нет.

Ранее сегодня сервис Flightradar24 на своей странице в Twitter сообщил, что диспетчеры потеряли связь с лайнером через 4 минуты после вылета. Отмечалось, что менее чем за минуту самолет потерял более 10 000 футов высоты. Потерю связи с судном подтвердили CNN Indonesia в Министерстве транспорта страны. В связи с произошедшим была начата поисково-спасательная операция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных