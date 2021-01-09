СМИ сообщили о крушении вылетевшего из Джакарты Boeing

Ранее сегодня сервис Flightradar24 на своей странице в Twitter сообщил, что диспетчеры потеряли связь с лайнером через 4 минуты после вылета. Отмечалось, что менее чем за минуту самолет потерял более 10 000 футов высоты. Потерю связи с судном подтвердили CNN Indonesia в Министерстве транспорта страны. В связи с произошедшим была начата поисково-спасательная операция.