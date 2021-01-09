СМИ сообщили о крушении вылетевшего из Джакарты Boeing
CNN Indonesia отмечает, что жители острова Серибу, недалеко от которого предположительно упал самолет, слышали два взрыва с середины моря. Уточняется, что лайнер потерпел крушение также в 15 минутах от острова Ланканг и в 10 минутах от острова Мале. Власти Индонезии пока не подтвердили эту информацию.
Предположительно, на борту находились 53 человека. В российском посольстве в Индонезии заявили «РИА Новостям», что информации о пребывании на борту Boeing россиян пока нет.
Ранее сегодня сервис Flightradar24 на своей странице в Twitter сообщил, что диспетчеры потеряли связь с лайнером через 4 минуты после вылета. Отмечалось, что менее чем за минуту самолет потерял более 10 000 футов высоты. Потерю связи с судном подтвердили CNN Indonesia в Министерстве транспорта страны. В связи с произошедшим была начата поисково-спасательная операция.