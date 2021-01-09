Власти Индонезии уточнили число погибших при крушении Boeing

Позже портал уточнил, что лайнер поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Последний раз его зафиксировали на высоте в 76,2 метров. При этом ему было разрешено взлететь на 29 000 футов, отметило агентство CNN Indonesia (около 8840 км).