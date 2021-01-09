Власти Индонезии уточнили число погибших при крушении Boeing
На борту разбившегося в Яванском море пассажирского Boeing 737-500, следовавшего из Джакарты в Понтианак, находилось 62 человека, сообщает CNN Indonesia со ссылкой на министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади. Информацию подтвердили также другие СМИ, включая The Times of India, Publico и ряд местных изданий.
«Общее количество пассажиров составляет 50 человек, а также 12 членов экипажа», – сказал глава ведомства на пресс-конференции в международном аэропорту Сукарно Хатта. Министр уточнил, что среди пассажиров было 40 взрослых, 7 детей и 3 младенца.
Сумади рассказал, что самолет вылетел из Джакарты в 14:36 по местному времени. В 14:40 Boeing исчез с радаров. Портал Detik уточнил, что, по словам министра, лайнер упал недалеко от острова Лаки.
Ранее сегодня о том, что самолет авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров, сообщил портал Flightradar24. По его сведениям, Boeing, о котором идет речь, совершил свой первый полет 26 лет назад – в мае 1994 г.
Позже портал уточнил, что лайнер поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Последний раз его зафиксировали на высоте в 76,2 метров. При этом ему было разрешено взлететь на 29 000 футов, отметило агентство CNN Indonesia (около 8840 км).
Причина крушения самолета пока не уточняется. Российское посольство в Джакарте написало на своей странице в Twitter, что, по предварительным данным, россиян на борту не было.