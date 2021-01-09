В Тюмени задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых

Хозяйка частного пансионата для пожилых людей, где произошел пожар, в результате которого погибли семь человек, задержана, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).