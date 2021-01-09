В Тюмени задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых
Хозяйка частного пансионата для пожилых людей, где произошел пожар, в результате которого погибли семь человек, задержана, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
«9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста. Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата», – заявили в ведомстве.
Сейчас правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства инцидента. Уточняется, что по факту произошедшего следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов.
О пожаре в поселке стало известно ранее сегодня. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что данный дом престарелых работал нелегально, а подобных государственных учреждений в поселке нет.
Также собеседники агентства сообщили, что в момент пожара владелица дома престарелых находилась в здании. После возгорания она покинула его самостоятельно. В результате произошедшего женщина не пострадала. Ее имя не разглашается.