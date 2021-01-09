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В Тюмени задержана хозяйка сгоревшего дома престарелых

Ведомости

Хозяйка частного пансионата для пожилых людей, где произошел пожар, в результате которого погибли семь человек, задержана, сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР). Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«9 января 2021 года после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста. Следователями по подозрению в совершении преступлений задержана хозяйка пансионата», – заявили в ведомстве.

Сейчас правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства инцидента. Уточняется, что по факту произошедшего следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов.

О пожаре в поселке стало известно ранее сегодня. ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах писал, что данный дом престарелых работал нелегально, а подобных государственных учреждений в поселке нет.  

Также собеседники агентства сообщили, что в момент пожара владелица дома престарелых находилась в здании. После возгорания она покинула его самостоятельно. В результате произошедшего женщина не пострадала. Ее имя не разглашается.

Ранее по теме: В Москве в результате пожара погибли четыре человека

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных