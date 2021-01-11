В Индонезии назвали предварительную причину разрушения лайнера
Самолет Boeing 737-500, потерпевший крушение в Индонезии, скорее всего развалился при столкновении с водой, сообщила газета Straits Times со ссылкой на руководителя отдела расследования безопасности полетов Национальной комиссии по безопасности на транспорте Индонезии Нуркахио Утомо. Причина крушения самолета пока остается неизвестной.
«Это не окончательная информация, однако предварительные данные указывают на то, что самолет развалился при столкновении с водой», — рассказал Утомо. Он отметил, что, если бы самолет разрушился в воздухе, его обломки были бы разбросаны по большей площади.
Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 сообщал, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все находящиеся в самолете погибли.
Официально власти пока не называли причину крушения самолета. Представитель Агентства метеорологии, климата и геофизики Дэни Сэптиади заявил, что самолет попал в зону сильной турбулентности, писало издание Detik News.