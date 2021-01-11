В Индонезии назвали предварительную причину разрушения лайнера

Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air пропал с радаров 9 января в 14:40 по местному времени – спустя 4 минуты после вылета из международного аэропорта Сукарно Хатта в Джакарте. Портал Flightradar24 сообщал, что самолет поднялся на высоту в 10 900 футов (3,32 км), а потом стал стремительно снижаться. Власти Индонезии сообщили, что на борту находились 62 человека: 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Все находящиеся в самолете погибли.