Делегация ВОЗ приедет в Китай для расследования возникновения коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 января, в мире зарегистрировано около 90,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,9 млн случаев смерти от него. В России за период пандемии было выявлено 3,5 млн случаев заражения. Около 2,8 млн пациентов выздоровели, около 62 тыс. скончались.