Делегация ВОЗ приедет в Китай для расследования возникновения коронавируса
Делегация специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедет в Китай 14 января для расследования причин возникновения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
В комитете отметили, что эксперты организации будут проводить расследования вместе с китайскими учеными.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Центральном Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 января, в мире зарегистрировано около 90,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,9 млн случаев смерти от него. В России за период пандемии было выявлено 3,5 млн случаев заражения. Около 2,8 млн пациентов выздоровели, около 62 тыс. скончались.