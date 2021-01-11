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Делегация ВОЗ приедет в Китай для расследования возникновения коронавируса

Ведомости

Делегация специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приедет в Китай 14 января для расследования причин возникновения коронавируса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. 

В комитете отметили, что эксперты организации будут проводить расследования вместе с китайскими учеными. 

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Центральном Китае в конце 2019 года. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией. 

По данным Университета Джонса Хопкинса на 11 января, в мире зарегистрировано около 90,3 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,9 млн случаев смерти от него. В России за период пандемии было выявлено 3,5 млн случаев заражения. Около 2,8 млн пациентов выздоровели, около 62 тыс. скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных