В ВОЗ сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса в 22 странах Европы
Новый, потенциально более заразный штамм коронавируса, зафиксированный ранее в Великобритании, обнаружен в 22 странах Европы, заявил руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге. Трансляция мероприятия велась в Twitter-аккаунте бюро.
«Коронавирус бросает новые вызовы. Как и все вирусы, COVID-19 со временем изменился. Я понимаю опасения по поводу возможных последствия варианта SARS CoV-2. Вирус обнаружен в 22 странах Европейского региона», — рассказал он.
Клюге обратил внимание на то, что штамм вызывает тревогу, поскольку распространяется быстрее. В то же время, медики не зафиксировали серьезных изменений в том, как протекает вызванное вирусом заболевание, подчеркнул он.
Ранее в ВОЗ сообщили, что «британский» штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. В организации отметили, что третью неделю подряд в мире регистрируется более 4 млн случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю число смертей от коронавируса выросло на 3% — до 76 000. Всего в мире зарегистрировано 83 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,8 млн случаев смерти от него.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая Данию, Германию и Австралию. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.
Около 20 стран, в том числе Россия, ограничили авиасообщение с Великобританией. В России новый штамм не выявлен. По данным специалистов, британский штамм коронавируса может быть на 70% более заразным, однако нет данных, что он повышает тяжесть заболевания или повышает риск смерти.