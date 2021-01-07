В ВОЗ сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса в 22 странах Европы

Ранее в ВОЗ сообщили, что «британский» штамм коронавируса, получивший название VOC-202012/01, зафиксирован в 40 странах мира. В организации отметили, что третью неделю подряд в мире регистрируется более 4 млн случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю число смертей от коронавируса выросло на 3% — до 76 000. Всего в мире зарегистрировано 83 млн случаев заражения коронавирусом и более 1,8 млн случаев смерти от него.