EMA одобрило вакцину Moderna для использования в ЕС

Как сообщала The New York Times, у врача из Бостона выявили первый в США случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna. В Moderna заявили, что не могут публично комментировать единичный случай, добавив, что группа по медицинской безопасности компании рассмотрит этот вопрос.