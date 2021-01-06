EMA одобрило вакцину Moderna для использования в ЕС
Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рекомендовало Еврокомиссии дать условное разрешение на использование вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna, сообщается на сайте регулятора.
«Это вторая вакцина от COVID-19, которую EMA рекомендовала для авторизации.», — говорится в заявлении. Согласно рекомендации, вакцину необходимо использовать лицам старше 18 лет. Условное разрешение означает, что компания продолжит предоставлять результаты испытаний в течение двух лет.
«Эта вакцина дает нам еще один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации», — пояснила исполнительный директор EMA Эмер Кук.
Ранее EMA выдало условное разрешение на продажу вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанную американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech. Вакцина рекомендована к применению людям старше 16 лет, отметили в агентстве. Ее эффективность составляет 95% и проверена на 44 000 добровольцах.
Как сообщала The New York Times, у врача из Бостона выявили первый в США случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna. В Moderna заявили, что не могут публично комментировать единичный случай, добавив, что группа по медицинской безопасности компании рассмотрит этот вопрос.