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EMA одобрило вакцину Moderna для использования в ЕС

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Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рекомендовало Еврокомиссии дать условное разрешение на использование вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna, сообщается на сайте регулятора.

«Это вторая вакцина от COVID-19, которую EMA рекомендовала для авторизации.», — говорится в заявлении. Согласно рекомендации, вакцину необходимо использовать лицам старше 18 лет. Условное разрешение означает, что компания продолжит предоставлять результаты испытаний в течение двух лет.

«Эта вакцина дает нам еще один инструмент для преодоления нынешней чрезвычайной ситуации», — пояснила исполнительный директор EMA Эмер Кук. 

Ранее EMA выдало условное разрешение на продажу вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанную американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech. Вакцина рекомендована к применению людям старше 16 лет, отметили в агентстве. Ее эффективность составляет 95% и проверена на 44 000 добровольцах.

Как сообщала The New York Times, у врача из Бостона выявили первый в США случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna. В Moderna заявили, что не могут публично комментировать единичный случай, добавив, что группа по медицинской безопасности компании рассмотрит этот вопрос.

Ранее по теме: Вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech одобрили в ЕС
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных