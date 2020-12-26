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В США выявили первый случай аллергической реакции на вакцину Moderna

Ведомости

У врача из Бостона выявили первый в США случай острой аллергической реакции на вакцину от коронавируса, разработанную компанией Moderna, пишет The New York Times.

По словам врача, аллергическая реакция возникла всего спустя несколько минут после введения инъекции, он почувствовал головокружение и учащенное сердцебиение. Издание также обратило внимание на то, что медик страдает от аллергии на моллюсков.

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Представитель Бостонского медицинского центра подтвердил слова врача, отметив, что после возникновения аллергической реакции ему был введен специальный препарат, после чего его доставили в отделение неотложной помощи. В данный момент он чувствует себя хорошо, добавили в центре.

В Moderna заявили, что не могут публично комментировать единичный случай, добавив, что группа по медицинской безопасности компании рассмотрит этот вопрос.

Президент США Дональд Трамп заявил о начале вакцинации от коронавируса в стране 14 декабря. Ранее Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило вакцину от коронавируса, разработанную совместно немецкой BioNTech и американской Pfizer.

По результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании. 

18 декабря регулятор США одобрил использование вакцины от коронавируса компании Moderna. По итогам третьей фазы клинических испытаний эффективность вакцины от Moderna составила 94,1%. Эффективность препарата против развития тяжелого течения коронавируса компания оценила в 100%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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