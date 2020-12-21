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Вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech одобрили в ЕС

Ведомости

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выдало условное разрешение на продажу вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанную американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщается на сайте EMA.

Условное разрешение на продажу означает, что на момент получения регистрации регулятор получил неполные данные о препарате, но имеющиеся сведения указывают на то, что преимущества лекарства перевешивают его риски. Заявитель должен предоставить всю недостающую информацию в дальнейшем.

«Мы можем уверенно заверить граждан ЕС в безопасности и эффективности этой вакцины, а также в том, что она соответствует необходимым стандартам качества», — сказала исполнительный директор EMA Эмер Кук. Она добавила, что EMA продолжит собирать информацию о препарате и анализировать его безопасность для жителей ЕС.

Вакцина рекомендована к применению людям старше 16 лет, отметили в агентстве. Ее эффективность составляет 95% и проверена на 44 000 добровольцах. Как и российский «Спутник V», она вводится в два этапа с перерывом не менее чем в 21 день. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter заявила, что после получения одобрения от EMA точное решение о применении вакцины будет принято быстро — уже вечером 21 декабря. 

Ранее по теме: NYT: в США зафиксировали сильную аллергическую реакцию на вакцину Pfizer

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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