Вакцину против коронавируса от Pfizer и BioNTech одобрили в ЕС
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) выдало условное разрешение на продажу вакцины от коронавируса Comirnaty, разработанную американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech. Об этом сообщается на сайте EMA.
Условное разрешение на продажу означает, что на момент получения регистрации регулятор получил неполные данные о препарате, но имеющиеся сведения указывают на то, что преимущества лекарства перевешивают его риски. Заявитель должен предоставить всю недостающую информацию в дальнейшем.
«Мы можем уверенно заверить граждан ЕС в безопасности и эффективности этой вакцины, а также в том, что она соответствует необходимым стандартам качества», — сказала исполнительный директор EMA Эмер Кук. Она добавила, что EMA продолжит собирать информацию о препарате и анализировать его безопасность для жителей ЕС.
Вакцина рекомендована к применению людям старше 16 лет, отметили в агентстве. Ее эффективность составляет 95% и проверена на 44 000 добровольцах. Как и российский «Спутник V», она вводится в два этапа с перерывом не менее чем в 21 день.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Twitter заявила, что после получения одобрения от EMA точное решение о применении вакцины будет принято быстро — уже вечером 21 декабря.