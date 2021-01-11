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Россияне смогут обратиться к нотариусу через портал госуслуг

Ведомости

Россияне смогут взаимодействовать с нотариусом через портал государственных услуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщила пресс-служба правительства.

«Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом», — сказал Мишустин. На портале появятся еще более 20 сервисов, за которыми россияне могли обратиться только очно. Например, они смогут обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг.

Кроме того, специалисты в области строительства смогут подать заявление о включении их в национальный реестр, а волонтеры – получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы, объяснил премьер.

Ранее по теме: Россияне на портале госуслуг могут получить паспорт привившегося от коронавируса

Ранее Минцифры совместно с Роспотребнадзором запустило на портале государственных услуг сервис, с помощью которого пользователи госуслуг смогут узнать результаты тестов на коронавирус. Позже на портале заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных