Россияне смогут обратиться к нотариусу через портал госуслуг
Россияне смогут взаимодействовать с нотариусом через портал государственных услуг, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, сообщила пресс-служба правительства.
«Теперь граждане смогут дистанционно взаимодействовать с нотариусом», — сказал Мишустин. На портале появятся еще более 20 сервисов, за которыми россияне могли обратиться только очно. Например, они смогут обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг.
Кроме того, специалисты в области строительства смогут подать заявление о включении их в национальный реестр, а волонтеры – получить сведения об опыте своей работы или узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы, объяснил премьер.
Ранее Минцифры совместно с Роспотребнадзором запустило на портале государственных услуг сервис, с помощью которого пользователи госуслуг смогут узнать результаты тестов на коронавирус. Позже на портале заработал сервис, через который россияне могут получить паспорт вакцинированного от COVID-19.