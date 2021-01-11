Центр «Вектор» изучает образец «британского» штамма коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает образец нового британского штамма коронавируса, который был получен еще в конце прошлого года от зараженного, прилетевшего в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
«Институт "Вектор" Роспотребнадзора выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 г. и продолжает его изучение», — сообщили в ведомстве.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о первом в России случае заражения «британской» мутацией коронавируса. Она отметила, что штамм обнаружен у человека, вернувшегося из Великобритании.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Позднее штамм нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства. В связи с этим более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией. Решение российский властей действует до 12 января. Кроме того, 26 декабря Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из Великобритании.