Центр «Вектор» изучает образец «британского» штамма коронавируса

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Позднее штамм нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства. В связи с этим более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией. Решение российский властей действует до 12 января. Кроме того, 26 декабря Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из Великобритании.