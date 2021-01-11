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Центр «Вектор» изучает образец «британского» штамма коронавируса

Ведомости

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» изучает образец нового британского штамма коронавируса, который был получен еще в конце прошлого года от зараженного, прилетевшего в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Институт "Вектор" Роспотребнадзора выделил "британский" штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 г. и продолжает его изучение», — сообщили в ведомстве.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о первом в России случае заражения «британской» мутацией коронавируса. Она отметила, что штамм обнаружен у человека, вернувшегося из Великобритании.

Ранее по теме: В России зафиксирован первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Позднее штамм нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства. В связи с этим более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией. Решение российский властей действует до 12 января. Кроме того, 26 декабря Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из Великобритании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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