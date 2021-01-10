В России зафиксирован первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса
Первый случай заражения «британской» мутацией коронавируса зафиксирован в России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Она отметила, что штамм обнаружен у человека, вернувшегося из Великобритании.
Попова рассказала, что Роспотребнадзор стал отслеживать ситуацию с новым штаммом сразу после того, как о нем объявили англичане. Так, с конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение с Великобританией было приостановлено, в Россию из этого государства прибыли более 7 тыс. человек. У 32 из них обнаружили коронавирус.
«Только у одного человека это был коронавирус нового штамма. При этом человек чувствовал и чувствует себя хорошо. У него не было никаких симптомов», — сказала глава Роспотребнадзора.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Эксперты полагают, что новый вариант распространяется быстрее предыдущего. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства.
В связи с этим более 20 стран мира, включая Россию, приостановили авиасообщение с Великобританией. В настоящий момент решение российский властей действует до 12 января. Кроме того, 26 декабря Роспотребнадзор ввел двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну из Великобритании.
Позже, 23 декабря, британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР. Кроме того, сегодня Япония заявила о нахождении ранее неизвестной мутации коронавируса у граждан, прилетевших из Бразилии.