В России зафиксирован первый случай заражения «британским» штаммом коронавируса

Попова рассказала, что Роспотребнадзор стал отслеживать ситуацию с новым штаммом сразу после того, как о нем объявили англичане. Так, с конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение с Великобританией было приостановлено, в Россию из этого государства прибыли более 7 тыс. человек. У 32 из них обнаружили коронавирус.