В Японии обнаружили еще один новый штамм коронавируса
В Японии у четырех человек, прилетевших из Бразилии 2 января, 6 января выявили новую, ранее не обнаруженную мутацию коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на специалистов местного Национального института инфекционных болезней.
По данным экспертов, «новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности», то есть она может передаваться от больных людей здоровым быстрее других.
«Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», — сообщили эксперты.
При этом глава института Такадзи Вакиту рассказал агентству Kyodo о сходстве штамма, о котором идет речь, с теми, что ранее были найдены в Великобритании и ЮАР.
Японские СМИ сообщили, что один из пациентов с новым штаммом коронавируса госпитализирован из-за проблем с дыханием. Заразившаяся женщина пожаловалась на головные боли и боли в горле, а ребенок — на температуру. У одного из четырех пациентов болезнь протекает бессимптомно.
Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.