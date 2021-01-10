В Японии обнаружили еще один новый штамм коронавируса

Японские СМИ сообщили, что один из пациентов с новым штаммом коронавируса госпитализирован из-за проблем с дыханием. Заразившаяся женщина пожаловалась на головные боли и боли в горле, а ребенок — на температуру. У одного из четырех пациентов болезнь протекает бессимптомно.