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В Японии обнаружили еще один новый штамм коронавируса

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В Японии у четырех человек, прилетевших из Бразилии 2 января, 6 января выявили новую, ранее не обнаруженную мутацию коронавируса, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на специалистов местного Национального института инфекционных болезней.

По данным экспертов, «новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности», то есть она может передаваться от больных людей здоровым быстрее других.

«Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин», — сообщили эксперты.

При этом глава института Такадзи Вакиту рассказал агентству Kyodo о сходстве штамма, о котором идет речь, с теми, что ранее были найдены в Великобритании и ЮАР.

Японские СМИ сообщили, что один из пациентов с новым штаммом коронавируса госпитализирован из-за проблем с дыханием. Заразившаяся женщина пожаловалась на головные боли и боли в горле, а ребенок — на температуру. У одного из четырех пациентов болезнь протекает бессимптомно.

Об обнаружении нового штамма коронавируса Великобритания сообщила 14 декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал его потенциально более опасным, чем SARS-CoV-2, однако эти сведения не подтверждены. Впоследствии штамм нашли еще в ряде стран, включая 22 европейских государства. 23 декабря британские власти сообщили об обнаружении еще одного нового штамма коронавируса, завезенного из ЮАР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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