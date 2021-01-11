Туроператоры назвали стоимость самого дорогого тура за рубеж

«В цену тура вошли: трансфер из Мале на остров-отель на брендированном гидросамолете, размещение в одном из наиболее известных и дорогих, камерных отелей на Мальдивах. В отеле туристы проживали в 3 виллах, с одной или с двумя спальнями, и c частным бассейном в каждой из вилл», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». В пятерку наиболее дорогих туров за рубеж также вошли путевки на Мальдивы стоимостью 23 млн руб., 11,5 млн руб., 8,9 млн руб. и 8,1 млн руб.