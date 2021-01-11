Туроператоры назвали стоимость самого дорогого тура за рубеж
Самым дорогостоящим туром из России в другую страну в 2020 г. стал двухнедельный новогодний тур на Мальдивы для семьи из девяти человек стоимостью более 25,7 млн руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные аналитической службы.
«В цену тура вошли: трансфер из Мале на остров-отель на брендированном гидросамолете, размещение в одном из наиболее известных и дорогих, камерных отелей на Мальдивах. В отеле туристы проживали в 3 виллах, с одной или с двумя спальнями, и c частным бассейном в каждой из вилл», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». В пятерку наиболее дорогих туров за рубеж также вошли путевки на Мальдивы стоимостью 23 млн руб., 11,5 млн руб., 8,9 млн руб. и 8,1 млн руб.
Самым дорогим туром по России в 2020 г. стал недельный тур на Сахалин для семьи из семи человек стоимостью 10,1 млн руб. Цена поездки на 12 дней в Арктику для одного человека составила 2,4 млн руб. «За эту сумму один турист купил 12-дневный тур на Северный полюс с экспедицией на атомном ледоколе «50 лет Победы» в июле 2020 г.», — рассказали туроператоры.