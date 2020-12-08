Туроператоры назвали стоимость самого дорогого тура по России с кешбэком
Самый дорогой тур с кешбэком в рамках второго этапа акции был продан почти за 1,3 млн руб. в Сочи, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Самый же дорогой тур с кешбэком продал туроператор «Алеан» – это новогодний тур в Сочи с 29.12.2020 по 10.01.2021 г., стоимость: 1 296 720 руб. на двоих», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». Размер кешбэка за тур составил 20 000 руб.
По данным туроператоров, самые дорогие туры с кешбэком продавались в Сочи, их стоимость достигала 420 000 за путевку. Самый дешевый тур с кешбэком также был продан в Сочи за 1200 руб. на двоих с кешбэком 240 руб., туристы поедут отдыхать в пансионат «Солнышко» с 21 по 23 декабря. Рекорд по длительности установил тур в Сочи на 24 ночи.
Больше всего туров в ходе второго этапа акции было продано в Сочи и на курорты Краснодарского края, их доля в общем объеме продаж составила около 50%, добавили в ассоциации.
Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлились до 5 декабря. В этот период жители страны могли приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Максимальный кешбэк составил 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб.