Туроператоры назвали стоимость самого дорогого тура по России с кешбэком

По данным туроператоров, самые дорогие туры с кешбэком продавались в Сочи, их стоимость достигала 420 000 за путевку. Самый дешевый тур с кешбэком также был продан в Сочи за 1200 руб. на двоих с кешбэком 240 руб., туристы поедут отдыхать в пансионат «Солнышко» с 21 по 23 декабря. Рекорд по длительности установил тур в Сочи на 24 ночи.