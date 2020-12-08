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Туроператоры назвали стоимость самого дорогого тура по России с кешбэком

Ведомости

Самый дорогой тур с кешбэком в рамках второго этапа акции был продан почти за 1,3 млн руб. в Сочи, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Самый же дорогой тур с кешбэком продал туроператор «Алеан» – это новогодний тур в Сочи с 29.12.2020 по 10.01.2021 г., стоимость: 1 296 720 руб. на двоих», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». Размер кешбэка за тур составил 20 000 руб.

По данным туроператоров, самые дорогие туры с кешбэком продавались в Сочи, их стоимость достигала 420 000 за путевку. Самый дешевый тур с кешбэком также был продан в Сочи за 1200 руб. на двоих с кешбэком 240 руб., туристы поедут отдыхать в пансионат «Солнышко» с 21 по 23 декабря. Рекорд по длительности установил тур в Сочи на 24 ночи. 

Больше всего туров в ходе второго этапа акции было продано в Сочи и на курорты Краснодарского края, их доля в общем объеме продаж составила около 50%, добавили в ассоциации.

Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлились до 5 декабря. В этот период жители страны могли приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Максимальный кешбэк составил 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб.

Ранее по теме: Туроператоры сообщили о росте продаж на 40% благодаря программе кешбэка

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных