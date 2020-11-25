Туроператоры сообщили о росте продаж на 40% благодаря программе кешбэка
Продажи туров по России выросли на 40% в годовом выражении благодаря запуску второго этапа программы туристического кешбэка, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные своей аналитической службы.
«Продажи туров по России выросли на 40% благодаря программе кешбэка», — говорится в сообщении «Вестника АТОР». Аналитики проанализировали продажи путевок крупнейшими туроператорами в период с 15 октября по 23 ноября.
Так, число заявок на путешествия по России у туроператора Tui увеличилось на 350% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а у Anex Tour – в 40 раз. В ассоциации отметили, что прирост продаж туров обусловлен не только запуском второго этапа программы туристического кешбэка, но и переориентацией части туристов на путешествия по России из-за закрытия границ.
По данным АТОР, доля реализованных по акции туров у крупных туроператоров колеблется от 16% до 61%, а в среднем составляет 44,9%. При этом большинство проданных по акции путевок приходится на туроператоров, специализирующихся только на России.
Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб.