Туроператоры сообщили о росте продаж на 40% благодаря программе кешбэка

Так, число заявок на путешествия по России у туроператора Tui увеличилось на 350% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а у Anex Tour – в 40 раз. В ассоциации отметили, что прирост продаж туров обусловлен не только запуском второго этапа программы туристического кешбэка, но и переориентацией части туристов на путешествия по России из-за закрытия границ.