Россияне потратили более 4 млрд рублей на туры по России с кешбэком
Траты граждан на туры по России с кешбэком в рамках второго этапа соответствующей программы превысили 4 млрд руб., заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе «Сказано в сенате».
«У нас программой воспользовалось порядка 200 000 человек уже сейчас, всего туров куплено более чем на 4 млрд руб.», — сказала Догузова.
Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт.
При этом путевка должна быть оплачена картой «Мир», продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей. Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб.