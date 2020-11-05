Туроператоры сообщили о двукратном сокращении бронирований путевок на лето
Число забронированных туров на лето сократилось осенью примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
«Объем раннего бронирования туров на летний сезон 2021 г. сократился примерно в два раза по сравнению с осенью предыдущего года, что вызвано неопределенностью ситуации с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении. Ломидзе отметила, что глубина продаж туров «очень низкая». «Даже по акции кешбэка большинство туристов приобретают путевки не ранее чем за семь-десять дней», — подчеркнула она.
Член правления Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян предположил, что объем раннего бронирования туров по России сократился в три раза, за рубеж – в пять. Это произошло из-за того, что многие туристы не получили денежные средства за несостоявшийся в 2020 г. отдых. По мнению эксперта, россияне начнут покупать туры на лето весной будущего года.
Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. 30 октября руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в рамках программы россияне уже потратили более 1 млрд руб.