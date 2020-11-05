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Туроператоры сообщили о двукратном сокращении бронирований путевок на лето

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Число забронированных туров на лето сократилось осенью примерно в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«Объем раннего бронирования туров на летний сезон 2021 г. сократился примерно в два раза по сравнению с осенью предыдущего года, что вызвано неопределенностью ситуации с пандемией COVID-19», — говорится в сообщении. Ломидзе отметила, что глубина продаж туров «очень низкая». «Даже по акции кешбэка большинство туристов приобретают путевки не ранее чем за семь-десять дней», — подчеркнула она.

Член правления Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян предположил, что объем раннего бронирования туров по России сократился в три раза, за рубеж – в пять. Это произошло из-за того, что многие туристы не получили денежные средства за несостоявшийся в 2020 г. отдых. По мнению эксперта, россияне начнут покупать туры на лето весной будущего года. 

Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. 30 октября руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что в рамках программы россияне уже потратили более 1 млрд руб.

Ранее по теме: Продажи туров в ходе второго этапа туристического кешбэка превысили 1 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных