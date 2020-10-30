Продажи туров в ходе второго этапа туристического кешбэка превысили 1 млрд рублей

Путевка должна быть оплачена картой «Мир», продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей. Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб. Первый этап программы по возврату средств за туры по России стартовал 21 августа и продлился до 28 августа. За эту неделю жители купили туры по стране до конца 2020 г. на сумму около 1,5 млрд руб.