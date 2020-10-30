Продажи туров в ходе второго этапа туристического кешбэка превысили 1 млрд рублей
Граждане России потратили более 1 млрд руб. на туры по стране с кешбэком в рамках второго этапа соответствующей программы, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«Общий объем бронирований в рамках второго этапа туристического кешбэка уже превысил 1 млрд руб.», — сказала Догузова, отметив, что впереди еще больше месяца продаж. Туристы чаще всего бронируют путевки на ближайшие даты.
Руководитель ведомства рассказала, что повышенным спросом пользуются оздоровительные туры в санатории, отдых на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке.
Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт.
Путевка должна быть оплачена картой «Мир», продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей. Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб. Первый этап программы по возврату средств за туры по России стартовал 21 августа и продлился до 28 августа. За эту неделю жители купили туры по стране до конца 2020 г. на сумму около 1,5 млрд руб.