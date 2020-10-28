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Мишустин назвал перспективным развитие экотуризма в России

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Правительство считает, что развитие экологического туризма в России является одним из наиболее перспективных направлений индустрии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении на III Международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России».

«Для этого в нашей стране есть уникальные условия. Более 13% территории — особо охраняемые, заповедники, национальные парки. Таким богатством не обладает ни одна страна», — цитирует «РИА Новости» Мишустина. По его словам, гордость России — это красивейшие места с удивительной природой, объекты природного наследия ЮНЕСКО — вулканы Камчатки и карельские леса, горы Алтая и Кавказа, реки Урала и Сибири, Дальний Восток и Черноморское побережье.

Ранее в России заработала программа туристического кешбэка на поездки по России. Первый этап продажи туров проходил с 21 по 28 августа. Второй этап с 15 октября до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части денег за тур.

Ранее по теме: Россияне приобрели туров с кешбэком на более 870 млн рублей

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных