Мишустин назвал перспективным развитие экотуризма в России

Ранее в России заработала программа туристического кешбэка на поездки по России. Первый этап продажи туров проходил с 21 по 28 августа. Второй этап с 15 октября до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части денег за тур.