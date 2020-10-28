Мишустин назвал перспективным развитие экотуризма в России
Правительство считает, что развитие экологического туризма в России является одним из наиболее перспективных направлений индустрии, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении на III Международной конференции «Природный туризм: глобальные вызовы и перспективы России».
«Для этого в нашей стране есть уникальные условия. Более 13% территории — особо охраняемые, заповедники, национальные парки. Таким богатством не обладает ни одна страна», — цитирует «РИА Новости» Мишустина. По его словам, гордость России — это красивейшие места с удивительной природой, объекты природного наследия ЮНЕСКО — вулканы Камчатки и карельские леса, горы Алтая и Кавказа, реки Урала и Сибири, Дальний Восток и Черноморское побережье.
Ранее в России заработала программа туристического кешбэка на поездки по России. Первый этап продажи туров проходил с 21 по 28 августа. Второй этап с 15 октября до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части денег за тур.