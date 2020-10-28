Россияне приобрели туров с кешбэком на более 870 млн рублей
Туроператоры заявили о значительном росте числа бронирований в рамках программы туристического кешбэка на поездки по России. С момента старта второго этапа программы россияне приобрели туров с кешбэком на 870 млн руб., сообщает Ростуризм.
«За первую неделю, когда до окончания продаж еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров с кешбэком на 870 млн руб. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс руб.» — говорится в сообщении.
Ранее крупные туроператоры зафиксировали существенный рост спроса на туры по России с кешбэком, сообщал ТАСС со ссылкой на опрошенных участников рынка. По их словам, он вырос в два-три раза по сравнению со спросом в первый этап акции.
Путевка должна быть оплачена картой «Мир», продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей. Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб.
Как сообщала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, туроператоры ко второму этапы программы подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком. Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Первый этап продажи туров проходил с 21 по 28 августа.