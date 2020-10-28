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Россияне приобрели туров с кешбэком на более 870 млн рублей

Ведомости

Туроператоры заявили о значительном росте числа бронирований в рамках программы туристического кешбэка на поездки по России. С момента старта второго этапа программы россияне приобрели туров с кешбэком на 870 млн руб., сообщает Ростуризм.

«За первую неделю, когда до окончания продаж еще остается 1,5 месяца, было приобретено туров с кешбэком на 870 млн руб. Средний чек поездки по стране составил 38 тыс руб.» — говорится в сообщении.

Ранее крупные туроператоры зафиксировали существенный рост спроса на туры по России с кешбэком, сообщал ТАСС со ссылкой на опрошенных участников рынка. По их словам, он вырос в два-три раза по сравнению со спросом в первый этап акции.

Путевка должна быть оплачена картой «Мир», продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей. Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб. 

Как сообщала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, туроператоры ко второму этапы программы подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком. Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Первый этап продажи туров проходил с 21 по 28 августа.

Ранее по теме: Туроператоры сообщили о резком росте спроса на туры с кешбэком

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных