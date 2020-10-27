Туроператоры сообщили о резком росте спроса на туры с кешбэком
Крупные туроператоры зафиксировали существенный рост спроса на туры по России с кешбэком в ходе второго этапа реализации соответствующей программы, сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных участников рынка.
«Интенсивность продаж существенно выше, чем на первом этапе акции. Объем продаж уже в 2,5 раза превышает объемы, полученные во время первого этапа акции с кешбеком», — заявили агентству в пресс-службе «Интуриста». По данным компании, продажи некоторых направлений демонстрируют трехкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом туроператор «Алеан» заявил о возрастании спроса на 75% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По информации «TUI Россия», за первую неделю после начала второго этапа количество продаж увеличилось в три раза. В пресс-службе туроператора добавили, что спрос в указанный период вырос на 39%.
Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что туроператоры подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком в рамках второго этапа программы. Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Первый этап продажи туров проходил с 21 по 28 августа.