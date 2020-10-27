Туроператоры сообщили о резком росте спроса на туры с кешбэком

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что туроператоры подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком в рамках второго этапа программы. Продажи туров по России с кешбэком возобновились 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт. Первый этап продажи туров проходил с 21 по 28 августа.