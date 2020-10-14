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Туроператоры предложат более 1,5 млн туров по России с кешбэком

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Туроператоры подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком в рамках второго этапа соответствующей программы, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«В рамках второго этапа туристического кешбэка мы подготовили более 1,5 млн предложений на осень и зиму, включая новогодние праздники», — сказала Догузова.

Продажи туров по России с кешбэком возобновятся 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт, напомнили в пресс-службе Ростуризма. 

По новым правилам путевка должна быть оплачена картой «Мир», продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей. Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб. 

Первый этап программы по возврату средств за туры по России стартовал 21 августа и продлился до 28 августа. За эту неделю жители купили туры по стране до конца 2020 г. на сумму около 1,5 млрд руб.

Ранее по теме: Ростуризм назвал дату возобновления продаж туров по России с кешбэком

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных