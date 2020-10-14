Туроператоры предложат более 1,5 млн туров по России с кешбэком
Туроператоры подготовили более 1,5 млн туров по России с кешбэком в рамках второго этапа соответствующей программы, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
«В рамках второго этапа туристического кешбэка мы подготовили более 1,5 млн предложений на осень и зиму, включая новогодние праздники», — сказала Догузова.
Продажи туров по России с кешбэком возобновятся 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт, напомнили в пресс-службе Ростуризма.
По новым правилам путевка должна быть оплачена картой «Мир», продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не менее двух ночей. Максимальный кешбэк составит 20% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб.
Первый этап программы по возврату средств за туры по России стартовал 21 августа и продлился до 28 августа. За эту неделю жители купили туры по стране до конца 2020 г. на сумму около 1,5 млрд руб.