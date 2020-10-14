Туроператоры предложат более 1,5 млн туров по России с кешбэком

Продажи туров по России с кешбэком возобновятся 15 октября и продлятся до 5 декабря. В этот период жители страны могут приобрести тур или проживание в гостинице и отправиться в путешествие в любой регион России до 10 января 2021 г. включительно, получив возврат части средств за туристический продукт, напомнили в пресс-службе Ростуризма.