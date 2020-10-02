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Ростуризм назвал дату возобновления продаж туров по России с кешбэком

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Продажи туров по России с кешбэком возобновятся 15 октября и продлятся до 5 декабря, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Второй этап туристического кешбэка стартует 15 октября. С этого момента и вплоть до 5 декабря — в течение более 1,5 месяцев — все желающие смогут приобрести туры и гостиничное проживание в рамках нашей программы», — сказала Догузова.

Программа по возврату средств за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур от 5000 до 15 000 руб. По прежним правилам программы продолжительность поездки должна составлять не менее четырех ночей, а стоимость — не менее 25 000 руб. Требование об оплате тура картой платежной системы «Мир» осталось.

После завершения программы руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что условия программы после ее продления будут скорректированы. Позже премьер-министр Михаил Мишустин продлил ее до 10 января 2021 г. По новым правилам продолжительность тура или проживания в гостинице сократится до двух ночей. Также будет снято ограничение по минимальной стоимости тура. Максимальный кешбэк составит 20% стоимости путевки, но не более 20 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных