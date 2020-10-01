Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников

Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым правилам сокращается с четырех до двух ночей. Также снимается ограничение по минимальной стоимости тура, ранее она составляла 25 000 руб. Максимальный кэшбэк составит 20% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. — ранее не более 15 000 руб. Требование об оплате тура картой платежной системы «МИР» осталось. Кешбэк будет начислен на карту в течение пяти дней с момента оплаты тура.