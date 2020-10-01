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Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин продлил программу туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 г. Документ опубликован на сайте правительства.

В сообщении говорится, что по новым правилам в программе смогут участвовать также туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туристических услуг с кешбэком позднее объявит Ростуризм.

Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым правилам сокращается с четырех до двух ночей. Также снимается ограничение по минимальной стоимости тура, ранее она составляла 25 000 руб. Максимальный кэшбэк составит 20% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. — ранее не более 15 000 руб. Требование об оплате тура картой платежной системы «МИР» осталось. Кешбэк будет начислен на карту в течение пяти дней с момента оплаты тура.

Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур. Затем правительство возобновило программу еще на полтора месяца.

Ранее по теме: Правительство расширит программу кэшбэка за туры по России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных