Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников
Премьер Михаил Мишустин продлил программу туристического кешбэка на новых условиях до 10 января 2021 г. Документ опубликован на сайте правительства.
В сообщении говорится, что по новым правилам в программе смогут участвовать также туристические агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туристических услуг с кешбэком позднее объявит Ростуризм.
Продолжительность тура или проживания в гостинице по новым правилам сокращается с четырех до двух ночей. Также снимается ограничение по минимальной стоимости тура, ранее она составляла 25 000 руб. Максимальный кэшбэк составит 20% стоимости путевки, но не более 20 000 руб. — ранее не более 15 000 руб. Требование об оплате тура картой платежной системы «МИР» осталось. Кешбэк будет начислен на карту в течение пяти дней с момента оплаты тура.
Программа по возврату денег за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур. Затем правительство возобновило программу еще на полтора месяца.