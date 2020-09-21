Правительство расширит программу кэшбэка за туры по России

Программа кэшбэка за поездку по России действовала при покупке туров с 21 по 28 августа. Всего на стимулирование турпоездок по стране правительство выделило 15 млрд руб. Эти деньги перечислялись компании НСПК – оператору национальной платежной карты «Мир» для возврата 20% покупателям туристических путевок на сайте мирпутешествий.рф. За время действия программы путевки купило около 70 000 человек на 1,4 млрд руб., общая сумма возвратов составила около 280 млн руб. «Мы видим позитивный эффект от этих мер, – сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства 9 сентября, когда было принято решение продлить эксперимент. – Они новые, не всем были понятны, но мы видим, что на каждый рубль средств федерального бюджета, который мы потратили на стимуляцию внутреннего туризма, дополнительно было привлечено, по нашим расчетам, около 7 руб. – это хороший мультипликатор. То есть деньги пошли в регионы».