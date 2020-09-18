Ростуризм назвал возможную дату начала второго этапа программы туров с кешбэком
Второй этап программы кешбэка на туры по России может начаться в октябре и продлиться 1,5 месяца, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах форума «Доступная арктика», передает «Интерфакс».
«Второй этап продаж туров с кешбэком, который стартует в октябре, продлится 1,5 месяца», – сказала Догузова, отметив, что дата начала распродажи будет зависеть от даты согласования правил предоставления субсидий.
Программа по возврату средств за туры по России стартовала 21 августа и продлилась до 28 августа. В течение недели россияне могли приобрести путевки в любой регион страны и отправиться в путешествие до конца 2020 г., получив возврат средств за тур (от 5000 до 15 000 руб.). По правилам программы тур или проживание в гостинице должны быть оплачены картой «Мир», продолжительность поездки должна составлять не менее четырех ночей, а стоимость – не менее 25 000 руб. После завершения программы руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что условия программы после ее продления будут скорректированы.
Позже Ростуризм представил проект постановления правительства, согласно которому размер максимальной выплаты по программе может быть увеличен с 15 000 до 50 000 руб. Ведомство также предложило сократить требуемый период проживания в гостинице до двух ночей, снять ограничение по минимальной стоимости тура, включить в программу санатории и организации отдыха и оздоровления детей.