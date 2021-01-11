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Палестина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Ведомости

Минздрав Палестины зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Страна стала первой на Ближнем Востоке, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V».

В фонде отметили, что препарат был зарегистрирован по ускоренной процедуре без дополнительных испытаний на территории Палестины. Ранее по аналогичной процедуре препарат зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.

В пресс-службе добавили, что поставки вакцины в страну намечены на первый квартал 2021 года, первая партия поступит в Палестину в течение месяца.

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Она была зарегистрирована в августе 2020 года. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре «Вектор». Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания обеих вакцин. В середине декабря в России началась массовая вакцинация от коронавируса. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных