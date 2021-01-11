Палестина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Минздрав Палестины зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Страна стала первой на Ближнем Востоке, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V».
В фонде отметили, что препарат был зарегистрирован по ускоренной процедуре без дополнительных испытаний на территории Палестины. Ранее по аналогичной процедуре препарат зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии и Алжире.
В пресс-службе добавили, что поставки вакцины в страну намечены на первый квартал 2021 года, первая партия поступит в Палестину в течение месяца.
Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Она была зарегистрирована в августе 2020 года. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре «Вектор». Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания обеих вакцин. В середине декабря в России началась массовая вакцинация от коронавируса.