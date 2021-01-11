Палестина зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Вакцина «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи стала первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире. Она была зарегистрирована в августе 2020 года. Также в России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная в научном центре «Вектор». Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания обеих вакцин. В середине декабря в России началась массовая вакцинация от коронавируса.