В ДТП с грузовиком и колонной военных автобусов под Москвой погибли четыре человека

Кроме того, источник ТАСС сообщает, что число пострадавших достигло 20, некоторые из них — в «крайне тяжелом состоянии». Они доставлены в Красногорскую больницу. Как добавил собеседник агентства, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны.