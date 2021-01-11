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В ДТП с грузовиком и колонной военных автобусов под Москвой погибли четыре человека

Ведомости

При столкновении грузовика с колонной из четырех военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве агентству уточнили, что в четырех автобусах, попавших в ДТП, находились солдаты-срочники. Авария произошла на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» (от МКАД до Волоколамска носит название Новорижского шоссе) на повороте на деревню Глухово.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб подтверждает информацию о четырех жертвах столкновения. Пострадало не менее 10 человек. По предварительной информации, врезавшийся в колонну автобусов водитель грузовика не справился с управлением.

Кроме того, источник ТАСС сообщает, что число пострадавших достигло 20, некоторые из них — в «крайне тяжелом состоянии». Они доставлены в Красногорскую больницу. Как добавил собеседник агентства, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных