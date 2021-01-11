В ДТП с грузовиком и колонной военных автобусов под Москвой погибли четыре человека
При столкновении грузовика с колонной из четырех военных автобусов на Новорижском шоссе в Подмосковье погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
В ведомстве агентству уточнили, что в четырех автобусах, попавших в ДТП, находились солдаты-срочники. Авария произошла на 28-м км федеральной трассы М-9 «Балтия» (от МКАД до Волоколамска носит название Новорижского шоссе) на повороте на деревню Глухово.
«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб подтверждает информацию о четырех жертвах столкновения. Пострадало не менее 10 человек. По предварительной информации, врезавшийся в колонну автобусов водитель грузовика не справился с управлением.
Кроме того, источник ТАСС сообщает, что число пострадавших достигло 20, некоторые из них — в «крайне тяжелом состоянии». Они доставлены в Красногорскую больницу. Как добавил собеседник агентства, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ «Войсковая часть 83466», который занимается подготовкой водителей для Минобороны.