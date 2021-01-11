В Швеции приговорили двух россиян по делу о нападении на блогера
Двое россиян приговорены к 10 и 8 годам тюрьмы соответственно за покушение на убийство чеченского блогера Тумсо Абдурахманова в Швеции, сообщает радиостанция Radio Sweden.
«В понедельник российские мужчина и женщина были приговорены к 10 и 8 годам тюрьмы соответственно за покушение на убийство. Мужчина отрицает, что пытался убить Абдурахманова», — говорится в сообщении на сайте радиостанции.
По данным прокуратуры, следствие установило связи россиян с Чеченской службой безопасности.
Как сообщают шведские СМИ, россияне будут высланы из Швеции. При этом отмечается, что иностранные граждане обычно высылаются после отбывания наказания.