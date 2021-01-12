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Власти Тувы ввели режим ЧС в пяти районах после землетрясения в Монголии

Ведомости

Власти Республики Тува ввели режим ЧС в столице региона Кызыле и пяти муниципальных образованиях из-за землетрясения в Монголии, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики. 

По данным главного управления МЧС по Туве, землетрясение ощущалось по всей восточной части республики. Погибших и пострадавших от землетрясения нет, добавили в МЧС. Толчки также ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.

Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что землетрясение интенсивностью 8,7 балла в эпицентре произошло на территории Монголии, в 34 км от населенного пункта Турт в 5:32 по местному времени 12 января. В Иркутске землетрясение ощущалось на 4-5 баллов. 

Ранее по теме: Вблизи границы России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных