Власти Тувы ввели режим ЧС в пяти районах после землетрясения в Монголии
Власти Республики Тува ввели режим ЧС в столице региона Кызыле и пяти муниципальных образованиях из-за землетрясения в Монголии, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
По данным главного управления МЧС по Туве, землетрясение ощущалось по всей восточной части республики. Погибших и пострадавших от землетрясения нет, добавили в МЧС. Толчки также ощущались в Красноярском крае, Бурятии и Иркутской области.
Ранее ГУ МЧС по Иркутской области сообщило, что землетрясение интенсивностью 8,7 балла в эпицентре произошло на территории Монголии, в 34 км от населенного пункта Турт в 5:32 по местному времени 12 января. В Иркутске землетрясение ощущалось на 4-5 баллов.