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Вблизи границы России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Ведомости

Землетрясение интенсивностью 6,5 балла произошло на территории Монголии, в 34 км от населенного пункта Турт, сообщило главное управление МЧС России по Иркутской области. В Иркутске землетрясение ощущалось на 4-6 баллов, отметили в министерстве, интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов.

По данным МЧС, землетрясение произошло в 5:32 по местному времени. Позже были зарегистрированы повторные подземные толчки, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов и социальных объектов. Он сообщил, что всего было два сильных подземных толчка с интенсивностью 8,7 баллов. Эпицентр зарегистрировали рядом с монгольским озером Хубсугул.

Ранее по теме: В Иркутске и Бурятии произошло землетрясение

В середине декабря прошлого года в Иркутске и Бурятии произошло землетрясение. В эпицентре его интенсивность составила 7,6 баллов, а в Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов. Эпицентр находился в дельте р. Селенга в 16 км. северо-западнее от н.п. Дубинино.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных