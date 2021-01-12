Вблизи границы России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5
Землетрясение интенсивностью 6,5 балла произошло на территории Монголии, в 34 км от населенного пункта Турт, сообщило главное управление МЧС России по Иркутской области. В Иркутске землетрясение ощущалось на 4-6 баллов, отметили в министерстве, интенсивность в эпицентре составила 8,7 баллов.
По данным МЧС, землетрясение произошло в 5:32 по местному времени. Позже были зарегистрированы повторные подземные толчки, информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил главам муниципалитетов проверить состояние домов и социальных объектов. Он сообщил, что всего было два сильных подземных толчка с интенсивностью 8,7 баллов. Эпицентр зарегистрировали рядом с монгольским озером Хубсугул.
В середине декабря прошлого года в Иркутске и Бурятии произошло землетрясение. В эпицентре его интенсивность составила 7,6 баллов, а в Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов. Эпицентр находился в дельте р. Селенга в 16 км. северо-западнее от н.п. Дубинино.