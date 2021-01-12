Вблизи границы России и Монголии произошло землетрясение магнитудой 6,5

В середине декабря прошлого года в Иркутске и Бурятии произошло землетрясение. В эпицентре его интенсивность составила 7,6 баллов, а в Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов. Эпицентр находился в дельте р. Селенга в 16 км. северо-западнее от н.п. Дубинино.