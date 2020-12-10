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В Иркутске и Бурятии произошло землетрясение

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В Кабанском районе Бурятии в 5:44 по местному времени (0:44 мск) произошло землетрясение, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике. В эпицентре интенсивность землетрясения составила 7,6 баллов, а в Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов.

«Сегодня в 05:45 (мест.) на территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5. Эпицентр находился в дельте р. Селенга в 16 км. северо-западнее от н.п. Дубинино», — говорится в сообщении. В МЧС рассказали, что толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. 

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в городе был введен режим повышенной готовности. В главном управлении МЧС по Бурятии отметили, что землетрясения магнитудой 5-7 баллов считаются сильными.

Землетрясение стало самым сильным для середины Байкала с 1999 г., сообщила ТАСС директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. В 2008 г., когда магнитуда составила 6,3 балла, эпицентр находился в Саянском разломе, уточнила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных