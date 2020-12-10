В Иркутске и Бурятии произошло землетрясение
«Сегодня в 05:45 (мест.) на территории Кабанского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 5,5. Эпицентр находился в дельте р. Селенга в 16 км. северо-западнее от н.п. Дубинино», — говорится в сообщении. В МЧС рассказали, что толчки ощущались в Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в городе был введен режим повышенной готовности. В главном управлении МЧС по Бурятии отметили, что землетрясения магнитудой 5-7 баллов считаются сильными.
Землетрясение стало самым сильным для середины Байкала с 1999 г., сообщила ТАСС директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. В 2008 г., когда магнитуда составила 6,3 балла, эпицентр находился в Саянском разломе, уточнила она.